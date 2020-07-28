Крабы и шампанское: Лопырева в белом мини-платье с сеткой отметила свое 37-летие с Булатовым

Супруг увез модель в таинственное место, чтобы в красивой обстановке отпраздновать ее день рождения. Девушка оценила такой сюрприз.

Виктория Лопырева не скрывает, что любит путешествовать. Даже после родов в 2019 году она не смогла долго сидеть на одном месте. Ее сын Марк Лео появился на свет в Майами, а вскоре модель уже колесила по Европе. Успела она познакомить малыша и с родственниками в России. Девушка воспользовалась случаем и оформила отношения с Игорем Булатовым, отцом ребенка, в ЗАГСе. А карантин звездная семья пережила в Дубае.

Пока возвращаться на родину Виктория не планирует. Девушка при первой возможности улетела на частном самолете в Турцию. Последние дни она нежилась на пляже и играла с сыном на курорте Белек. А вот 26 июля, в день рождения, супруг устроил имениннице сюрприз. Он привез ее в аэропорт. Лопырева села в самолет, но не знала, куда ее везут. До сих пор секрет она не раскрыла. Однако поделилась кадрами застолья, которое прошло в ресторане.

По всей видимости, Булатов устроил возлюбленный уединенный вечер при свечах. Пару обслуживали персональные повара, которые подали краба, свежую рыбу и шампанское. Виктория по такому случаю облачилась в платье-бюстье белого цвета с блестящей сеткой. Весь зал был украшен розовыми шариками. Девушка пробовала блюда и целовала своего мужа.

«Сюрприз удался», — заявила она.

Поклонники, в свою очередь, оценили проявление внимания и заботы Игоря. Они уверены, что он любит свою избранницу. Также фанаты пришли в восторг от элегантного наряда Лопыревой, который только подчеркнул ее загар и стройные ноги. А вот кто присматривал в тот вечер за их годовалым сыном, осталось секретом. Скорее всего, девушка поручила эту миссию няне или родным.