Оксана Федорова в струящемся белом платье с рукавами из шифона блеснула на Красной Поляне

Оксана Федорова в сове время была обладательницей титула «Мисс Вселенная», но не стала исполнять своих обязанностей, поэтому лишилась звания. А для поклонников до сих пор девушка является одной из первых красавиц в стране. Она в 42 года может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Ко всему прочему, телеведущая умело комбинирует наряды. Она предпочитает выглядеть элегантно и женственно.

Лето в 2020 году Оксана провела в Сочи. Она свозила свою дочку Елизавету в балетный лагерь. А в свободное время модель изучала новые места. Она даже побывала у водопада «Пасть дракона», где устроила фотосессию. Когда девушка уже вернулась домой, она показала кадры, снятые в отпуске. Федорова, как оказалось, успела погулять по Красной Поляне в белоснежном струящемся платье свободного кроя с рукавами из шифона. Она красовалась в нем на улице.

«Каждый год открываю новые прекрасные места на Красной Поляне», — призналась звезда.

Поклонники одарили Оксану множеством комплиментов. Свободный крой наряда некоторых насторожил. Они посчитали, что девушка возможно снова беременна. «Красивое платье», «Шикарная и красивая», «Красивая, как птица», «Прекрасное у вас платье!», «Наряд ураган», — прокомментировали пост подписчики. В этот же день Федорова успела полетать на воздушном шаре. В своем элегантном наряде она забралась в корзину и взмыла в небо.

«Карлсон же обещал вернутся. Это было здорово», — поделилась модель.

Поклонники сочли ее смелой и бесстрашной. Напомним, что у Федоровой подрастает не только дочка, но и сын Федор. своих наследников она показывает редко.