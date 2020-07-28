«Великолепные ножки»: 42-летняя Оксана Федорова показала фигуру в прозрачной тунике

Оксана Федорова по образованию является юристом, но прославилась она благодаря эффектной внешности. Девушка в 2002 году стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». Правда вскоре ее лишили звания. Однако она продолжает быть первой красавицей для миллионов поклонников. И это при том, что прошло уже 18 лет. Оксана стала известной телеведущей. Ко всему прочему, она прекрасно поет и воспитывает двоих детей.

После карантина, который испортил планы многих знаменитостей, Федорова уехала в Сочи. Она сопровождала дочку Елизавету, которая не первый год отдыхает в балетном лагере. В свободное время модель успевала гулять по Красной поляне и посещать экскурсии, а также устраивать морские прогулки. Каждый раз она предстала то в широких джинсах, то в объемном платье. Но накануне телеведущая поделилась редким пляжным фото.

В кадре Оксана предстала в черном мини-бикини и прозрачной тунике из фатина. Девушка позировала на лежаке, наслаждаясь лучами солнца. Образ она дополнила шляпой и солнцезащитными очками.

«Никакой мотивации, просто солнце светит», — написала звезда.

Поклонники поразились тому, как выглядит 42-летняя модель. Многие пришли в восторг от ее стройной фигуры и изящных ног. «Ах, какие ножки», «Великолепные у вас ножки, Оксаночка!», «Прекрасная королева», «Русалочка», «Радуйте нас чаще такими снимками», — прокомментировали пост подписчики.