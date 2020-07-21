«Принятие себя»: Оксана Федорова в шифоновом платье макси предстала у водопада «Пасть дракона»

Обладательница титула «Мисс Вселенная» с детьми отдыхает в Сочи. Девушка не устояла и устроила съемку в красивом природном месте.

Оксана Федорова восхищает поклонников своей красотой уже больше 20 лет. Она была победительницей престижных конкурсов красоты, а потом завоевала титул «Мисс Вселенная». К русской красавице пришла слава. Она стала моделью, актрисой и телеведущей. Кроме того, девушка стала мамой. Она растит двоих детей вместе с мужем Андреем Бородиным. Сыну Федору уже восемь лет, а дочери Елизавете на днях исполнится семь лет.

Федорова после карантина вернулась к обычной жизни. Недавно она уехала в Сочи. Там ее дочка проводит время в балетном лагере. Девушка не теряет время, посещая интересные места в округе. Она уже побывала в хаски-центре, а накануне добралась до красивого места — водопада «Пасть дракона». Там Оксана устроила съемку, облачившись в шифоновое платье макси ванильного цвета. Она распустила волосы и позировала на камне. «Богиня!» — восхитилась ее коллега. «Красота!» — ответила ей модель.

«Наше путешествие на водопад «Пасть дракона» стоило того. Искусство Создателя подражает своей красотой и неповторимостью . Высокие вибрации гор наполняют силой. Здесь не нужны украшения , естество природы , полное принятие себя и мастерство фотографа. Хотя техника слаба , чтобы по-настоящему передать красоту», — отметила Федорова.

Поклонники восхитились образом девушки. Многие назвали ее лесной нимфой. «Божественно!», «Платье супер! Просто птица сказочная!», «Как всегда, богиня красоты», «Очень хочется увидеть результат!» — прокомментировали пост подписчики.