Леди в белом: Оксана Федорова в бермудах и жакете отметилась на прогулке в Сочи

Оксана Федорова является победительницей конкурсов красоты и обладательницей титула «Мисс Вселенная». Девушка даже спустя годы может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Многие поклонники до сих пор восхищаются элегантностью и грацией 42-летней телеведущей. Она родила двоих детей супругу Андрею Бородину. У них подрастает восьмилетний сын Федор и дочка Елизавета, которой на днях исполнилось семь лет.

Этим летом Федорова отдохнула в Сочи. Она отправилась вместе с наследницей в балетный лагерь. Там девочка и отпраздновала день рождения. Ее поздравил весь коллектив лагеря.

Оксана в свободное время успевала ездить на экскурсии и побывала на водопаде «Пасть дракона», где устроила фотосессию в шифоновом платье в пол. Перед отъездом телеведущая успела погулять по Красной поляне и прокатиться на кабриолете.

Русская красавица предстала в топе, шортах-бермудах, которые стали в тренде в этом сезоне, жакете. Свой образ она выдержала в стиле total white. Шляпка и лофферы дополнили образ.

«На отдыхе я как кабриолет, такая классная, и крыши нет», — написала Федорова.

Поклонники были очарованы летним образом звезды. Они одарили ее комплиментами. «Такая легкая и счастливая», «Оксана, вы Красавица!!! Какая вы стройная, высокая!», «Вы потрясающая», «Прекрасная леди!», «Мэри Поппинс до свидания», «Всегда элегантная», — прокомментировали кадры подписчики.