Молода и прекрасна: Гагарина отметилась на публике в шелковом платье-комбинации небесного цвета

Полина Гагарина предпочитает не рассказывать о том, что происходит у нее на душе. Несколько лет ходили слухи о ее разладе в отношения с мужем Дмитрием Исхаковым, но он их опровергал. Вот и под конец карантина, весной, вновь в СМИ просочилась информация, что супруги не живут вместе. На этот раз Дмитрий признался, что это правда, а вот его жена до сих пор предпочитает никак не комментировать случившееся.

С наступлением лета Полина почти не бывает дома. Лишь редкие выходные она проводит с дочкой Мией и сыном Андреем. Также певица продолжает усердно тренироваться. После того, как несколько лет назад певица похудела, она делает все, чтобы оставаться в форме. Однако некоторые фанаты обеспокоены тем, что артистка слишком усердствует. Так 28 июля Гагарина отправилась на очередное выступление. На репетиции она предстала в шелковом платье-комбинации небесного цвета. Нежный наряд небесного цвета , напоминающий сорочку, подчеркнул стройную фигуру звезды.

Сама девушка находилась в отличном настроении, общалась с музыкантами и устроила фотосессию на улице. После репетиции она облачилась в игривое платье золотого цвета с блестками. Она готовилась очаровать публику.

А вот подписчики разделились на два лагеря. Одни восхитились ее образом, а другие стали критиковать очень худую фигуру. «Ну что ж ты плоская такая? Ты такая плоская», «Полечка, вы кажется увлеклись похудением, не теряйте свою привлекательность», «Нереально красивая», «Вау, как тебе идет платье и цвет», «Не хватит слов, чтобы описать, какая красивая», «Помолодели на 15 лет», «Какая вы элегантная и невероятная», — прокомментировали кадры подписчики.