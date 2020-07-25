«Чувствовала себя некомфортно»: похудевшая Гагарина в блестящем платье-водолазке спела для выпускников

Находящаяся на грани развода 33-летняя Полина Гагарина все больше посвящает себя работе: за пару месяцев исполнительница появилась на пяти мероприятиях различного масштаба. Свободное же от сцены время певица посвящает себе: артистка много тренируется под руководством своего фитнес-эксперта, а также активно проводит время с детьми.

В пятницу, 27 июля, Гагарина вышла на сцену в парке Горького в Москве, чтобы поздравить выпускников столичных школ с завершением временного этапа и выходом во взрослую жизнь. Перед публикой Полина появилась в коротком блестящем платье-водолазке черного цвета. Тут же самые дотошные поклонники подметили, насколько сильно Гагарина постройнела по сравнению с недавним временем. В глазах артистки, впрочем, читались то ли усталость, то ли дискомфорт – после песни «Обезоружена» Полина поспешила покинуть сцену, рассказывают очевидцы.

«По-моему, Полина чувствовала себя некомфортно на этом празднике. Она все-таки уже для выпуска 2000 года примерно», — высказали свое мнение в социальных сетях. Другие же удостоили певицу комплиментами: «Выглядела восхитительно», «Она идеальна. Спела прекрасно! А про замечательную фигуру я вообще молчу», «Наша богиня», «Нереально красивая», «Тростиночка» — поделились своим взглядом присутствующие. Они также подметили, что танцевали под полюбившиеся зрителю треки артистки.