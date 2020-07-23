«Понеслась душа в рай!»: Гагарина в розовом костюме и пуховой жилетке «порезвилась» с дочкой

Полина Гагарина почти шесть лет прожила в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Вскоре после рождения дочери Мии стали ходить слухи о разладе в семье, но певица их опровергала. Более того, ее избранник подружился с сыном девушки от первого брака Андреем. Но в период карантина в СМИ просочилась информация, что супруги расстались. На этот раз Дмитрий не стал отрицать, что это правда.

Пока Гагарина не торопится комментировать произошедшее. После отмены самоизоляции она активно ездит на съемки и блистает в роскошных нарядах. Накануне артистка пела на вечеринке, а под ее хит зажигательно станцевала сама Алла Пугачева. А вот на следующий день девушка уже никуда не спешила. Вечер она провела с подросшей дочкой. Вместе с трехлетней малышкой она отправилась на детскую площадку, где ее внимание привлек трос, на котором можно было прокатиться. «Миюша, острожно», — предупредила Полина, пытаясь совершить маневр.

Девушка предстала в нежно-розовом трикотажном костюме и белой пуховой жилетке. Солнцезащитные очки дополнили ее образ. «Отходите, отходите! Юхуууу», — закричала звезда. Она рассмешила свою наследницу. «Понеслась душа в рай!» — заявила Мия.

Поклонники были очарованы взаимоотношениями мамы и дочки. Многие отметили, что у малышки приятный тембр голоса. Напомним, что Гагарина скрывает лицо девочки. При этом она часто наряжает малышку в джинсы и платья, поэтому кроху уже считают юной модницей.