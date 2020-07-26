Минус 30: Полина Гагарина поделилась простым секретом своей диеты

После беременности в 19 лет звезда очень быстро набрала лишние килограммы.

Певица Полина Гагарина довольно долго сбрасывала вес. Шутка ли, первая беременность в 19 лет, после такого бывает очень непросто восстановиться и вернуть фигуре былую гибкость и стройность. Сейчас артистке 33 года и ее формам могут позавидовать многие женщины со всех концов света. Но стоит помнить, каких трудов ей это стоило.

Певица поделилась с изданием Cosmopolitan секретом избавления от лишних килограммов, а их у женщины в одно время было аж 30. Как оказалось, во времена «Фабрики звезд» Полина не чувствовала никаких проблем и даже называла себе «пухленькой девочкой». Но когда в дело вступила беременность, стало понятно, что процесс может ускориться, как и случилось.

После рождения сына певица буквально не могла смотреть на себя в зеркало. Но секрет оказался крайне прост, правильное питание и диета помогли артистке потерять 30 лишних килограммов и вернуть себе идеальную фигуру. Также артистка пьет немного воды перед каждым приемом пищи, что помогает ей не переедать.

Редакция портала Teleprogramma.pro крайне рекомендует перед тем как повторять опыт Полины Гагариной проконсультироваться со специалистом.