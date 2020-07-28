В тренде: Анфиса Чехова вслед за Савельевой подчеркнула фигуру джинсовым комбинезоном

Анфиса Чехова прославилась, когда стала вести передачу для взрослых. Теперь девушка уже ведет другие проекты. Она не скрывает, что эффектная внешность позволяет ей собирать тысячи лайков, поэтому телеведущая с удовольствием облачается в женственные образы, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. В 42 года, к слову, она обладает подтянутой фигурой с пышными формами. Звезда эфира не скрывает, что найти наряды ей сложно, но она находит способы, выглядеть роскошно.

После отдыха в Адлере Чехова решила продолжить вести активный образ жизни. Даже во время карантина девушке было сложно усидеть дома. Для прогулки на велосипеде телеведущая облачилась в джинсовый комбинезон. Наряд подчеркнул ее фигуру, в особенности осиную талию. Белые кроссовки и солнцезащитные очки дополнили ее аутфит. Анфиса с радостью покаталась по Тимирязевскому парку в комфортном луке.

«Простой велосипед сделал для эмансипации женщин больше, чем что-либо еще в этом мире. Так, например, только благодаря велосипеду, женщинам позволили носить брюки», — отметила телеведущая.

К слову, накануне в похожем комбинезоне из денима предстала Саша Савельева. Певица выступила в женственном образе на вечеринке Андрея Григорьева-Апполонова. Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист, ранее отметила в беседе с порталом Teleprogramma.pro, что это тренд.

«Тотал-деним и джинсовые комбинезоны на пике моды», — утверждала эксперт.

Поклонники тоже оценили образ Чеховой. «Ой, как красиво», «Не узнала вас на фото, другая прическа, и совсем другой образ», «Очень идет вам, Анфиса, и этот комбинезон, и велосипед!» — прокомментировали пост подписчики.