«Зато грудь шикарная»: Анфиса Чехова в алом бикини в горошек показала немодельный живот

Анфиса Чехова всегда обладала нестандартной фигурой. Это ей не помешало построить карьеру на телевидении. Передачу для взрослых, которую вела девушка, помнят многие. Теперь она кумир многих женщин и предмет обожая многих мужчин. Анфиса теперь ведет другие передачи, а также воспитывает сына Соломона, но это не мешает ей время от времени дразнить поклонников откровенным фото в нижнем белье.

А при первой возможности после карантина Чехова уехала отдыхать в Сочи. Там она проводит время с подругами, а также своим наследником. Чаще всего телеведущая загорает на пляже, поэтому ее соцсети заполнились снимками в купальниках. На новом фото девушка предстала в пикантном алом бикини с гороховым принтом. Бюстгальтер балконет подчеркнул ее пышную грудь. При этом Анфиса показала немодельный живот и изящные бедра. Помаду она подобрала в тон купальнику, а также надела солнцезащитные очки и собрала волосы в высокий хвост.

«За эти четыре дня я сделала только 2 фото и оба в купальниках. Как вам мой образ в стиле Леди БАГ?» — поинтересовалась звезда.

Поклонники поразились тому, как выглядит 42-летняя телеведущая. Многие отметили, что ее пышные формы только украшают. «В прекрасной форме», «Вы воплощение всего лучшего в женщине», «Анфиса, ваша фигура выше всяких похвал. Восхищаюсь», «Не знаю как купальник, но девочка в нем огонь», «Ноги роскошные», «Может и живот выпирает, но грудь шикарная», — прокомментировали пост подписчики.