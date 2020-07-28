«Абсолютно в тренде»: Савельева подчеркнула фигуру ультрамодным комбинезоном из денима

36-летняя Саша Савельева не смогла пропустить вечеринку по случаю дня рождения солиста группы «Иванушки International». Еще 26 июля Андрей Григорьев-Апполонов отметил юбилей в кругу близких друзей. Среди именитых гостей на празднике была замечена и поющая телеведущая Ольга Бузова.

Супруга актера Кирилла Сафонова пришли лично поздравить именинника с 50-летием. Для выхода в свет экс-солистка группы «Фабрика» подобрала актуальный летний аутфит, который эксперт сайта Teleprogramma.pro назвала «ультрамодным». Певица поделилась в Instagram отчетными кадрами с вечеринки, позировав перед объективом камеры в джинсовом комбинезоне. Стильный лук артистки дополнили лаконичные босоножки на шпильке.

Ко всему прочему, Саша сделала акцент на талии, дополнив образ кожаным ремнем. Имидж-стилист Ольга Линцова подметила, что не увидела явных ошибок в модном аутфите певицы. Единственное, что можно было бы скорректировать — так это фасон.

«Тотал-деним и джинсовые комбинезоны на пике моды. Саша абсолютно в тренде! Но нашей героине я бы посоветовала выбрать другой фасон — более свободный и не сковывающий движения. А крой бы все-таки рекомендовала в области облегания бедер! В целом же все отлично: модно и гармонично», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Напомним, что вместе с мужем Кириллом Сафоновым певица воспитывает общего ребенка — годовалого сына Леона. Ко всему прочему, у актера есть уже взрослая — 25-летняя дочка Анастасия. Девушка вышла замуж за ирландского бизнесмена Стивена Мерфи.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.