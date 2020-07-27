Саша Савельева в джинсовом комбинезоне и на шпильках выступила перед рыжим «Иванушкой»

Саша Савельева раньше выступала в группе «Фабрика». Коллектив сформировался на проекте «Фабрика звезд». Девушка была одной из самых ярких солисток, но ушла из группы, когда забеременела. Она много лет мечтала подарил Кириллу Сафонову ребенка. Свое интересное положение она скрывала, а сами роды были сложными. Но теперь артистка воспитывает годовалого сына Леона. Спустя полгода после родов она вернулась на сцену, а теперь все чаще появляется на светских раутах.

26 июля рыжий из «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов с размахом отпраздновал 50-летие. Он устроил вечеринку в шатре, где собрал друзей и коллег. Даже Жанна Агузарова появилась на празднике, а вслед за ней пришла и Ольга Бузова. Повеселилась на празднике со всеми Савельева. Она оставила ребенка дома и устроила танцы. Девушка подчеркнула стройную фигуру джинсовым комбинезоном. Акцент на талии она сделала с помощью пояса.

Саша была рада видеть коллег по «Фабрике». Она с удовольствием подпевала Ирине Тоневой и Александре Поповой. Также девушка увиделась с солистами группы «Корни». Она выглядела счастливой. А вот перед гостями и именинником на сцене артистка предстала в новом амплуа. Она выступила с флейтой, очаровав Григорьева-Апполонова. Поклонники одарили певицу комплиментами. Многие не ожидали, что у нее столько талантов.

«Какая талия», «Молодая мамочка-красавица», «Ого, еще и играете на флейте», «Обожаю ваш стиль», «Такая модная», «Вам тоже надо было спеть», «Почти вся „Фабрика“ в сборе», — стали комментировать кадры пользователи Сети.