С акцентом на длину ног: Пелин Карахан в модной блузе с рукавами-фонариками и лавандовой юбке отдохнула на террасе

34-летняя Пелин Карахан сыграла в турецком сериале «Великолепный век» одну из главных женских ролей. Она предстала в образе дочери султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан — Михримах. Благодаря этому историческому персонажу актриса снискала любовь и признание зрителя. Однако по окончании съемок в проекте, Пелин, как и другие ее звездные коллеги, решила взять тайм-аут.

Тем более, что Карахан стала мамой. Вместе с мужем Бедри Гюнтаем она воспитывает двоих сыновей: Али Демира, ему шесть лет, и Джана Эюпа, ему три годика. Вместе с семьей актриса обосновалась за городом. Партнерша Бурака Озчивита переехала жить в частный дом с собственной террасой и небольшим садом во дворе. Также, к слову, поступила и другая актриса из «Великолепного века». 39-летняя Нур Феттахоглу с дочерью Элисой Гюзин и мужем бизнесменом Левентом Везироглу предпочитает размеренную жизнь в особняке, шуму мегаполиса.

На личной страничке в Instagram Пелин поделилась свежим отчетным снимком, позировав на террасе своего коттеджа. Карахан сделал акцент на бронзовом загаре, подобрав мини-юбку светлой цветовой палитры. Актриса из «Великолепного века» сделала ставку на лавандовый оттенок, подобрав к дневному аутфиту стильную блузу с рукавами-фонариками. О моде на этот фасон в интервью Teleprogramma.pro говорила имиджмейкер Лариса Тимиряева. Ко всему прочему, Пелин подчеркнула и длину ног, примерив босоножки на шпильке.