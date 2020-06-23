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Звездный гость

В оттенках радуги: Пелин Карахан в гофрированном сарафане сделала акцент на длине ног

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» подчеркнула свой бронзовый загар.

В оттенках радуги: Пелин Карахан в гофрированном сарафане сделала акцент на длине ног
Пелин Карахан (Фото: кадр из сериала "Великолепный век")

35-летняя Пелин Карахан вместе с супругом Бедри Гюнтаем воспитывает двоих сыновей. В семье подрастает шестилетний Али Демир и трехлетний Джан Эюп. В турецком сериале «Великолепный век» актриса сыграла роль дочери султана Сулеймана и его русской наложницы Хюррем (Роксоланы. — Прим. ред.). Знаменитость не переживает из-за того, что многие поклонники воспринимают ее исключительно в амплуа Михримах султан.

К слову, экранная мама Пелин — Мерьем Узерли — в одном из интервью говорила о том, что для многих она так и осталась Хюррем. После окончания съемок партнерша Халита Эргенча поспешила сменить имидж. На протяжении трех лет актриса была вынуждена красить волосы в яркий рыжий оттенок. Узерли подметила, что ей нравилось играть султаншу. Мерьем была счастлива стать частью этого масштабного исторического проекта, подарить частичку себя такому значимому персонажу.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан
Пелин Карахан в пастельном сарафане и босоножках на шпильке сделала акцент на длине ног. Фото: Instagram.com/pelinkarahan

После съемок в «Великолепном веке» Пелин Карахан сосредоточилась на своей семье. Так же, к слову, поступили и другие ее звездные коллеги, среди которых: Нур Феттахоглу, Халит Эргенч, Фелиз Ахмет, Сельма Эргеч. А вот Бурак Озчивит продолжает активно сниматься в исторических лентах. В то время, как его супруга Фахрийе Эвджен занимается воспитанием годовалого сына Карана.

На личной страничке в Instagram Пелин Карахан поделилась свежим снимком, на котором она позировала на террасе своего загородного особняка. Актриса из «Великолепного века» облачилась в пастельный гофрированный сарафан, отдав предпочтение оттенкам радуги. Особой изюминкой наряда стал принт в виде вертикальных полосок светло-лимонного, белого, оранжевого, лазурного, бледно-алого тона. К своему дневному аутфиту знаменитость подобрала босоножки на шпильке, сделав акцент на длине ног и подчеркнув бронзовый загар.

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