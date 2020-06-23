В оттенках радуги: Пелин Карахан в гофрированном сарафане сделала акцент на длине ног

35-летняя Пелин Карахан вместе с супругом Бедри Гюнтаем воспитывает двоих сыновей. В семье подрастает шестилетний Али Демир и трехлетний Джан Эюп. В турецком сериале «Великолепный век» актриса сыграла роль дочери султана Сулеймана и его русской наложницы Хюррем (Роксоланы. — Прим. ред.). Знаменитость не переживает из-за того, что многие поклонники воспринимают ее исключительно в амплуа Михримах султан.

К слову, экранная мама Пелин — Мерьем Узерли — в одном из интервью говорила о том, что для многих она так и осталась Хюррем. После окончания съемок партнерша Халита Эргенча поспешила сменить имидж. На протяжении трех лет актриса была вынуждена красить волосы в яркий рыжий оттенок. Узерли подметила, что ей нравилось играть султаншу. Мерьем была счастлива стать частью этого масштабного исторического проекта, подарить частичку себя такому значимому персонажу.

После съемок в «Великолепном веке» Пелин Карахан сосредоточилась на своей семье. Так же, к слову, поступили и другие ее звездные коллеги, среди которых: Нур Феттахоглу, Халит Эргенч, Фелиз Ахмет, Сельма Эргеч. А вот Бурак Озчивит продолжает активно сниматься в исторических лентах. В то время, как его супруга Фахрийе Эвджен занимается воспитанием годовалого сына Карана.

На личной страничке в Instagram Пелин Карахан поделилась свежим снимком, на котором она позировала на террасе своего загородного особняка. Актриса из «Великолепного века» облачилась в пастельный гофрированный сарафан, отдав предпочтение оттенкам радуги. Особой изюминкой наряда стал принт в виде вертикальных полосок светло-лимонного, белого, оранжевого, лазурного, бледно-алого тона. К своему дневному аутфиту знаменитость подобрала босоножки на шпильке, сделав акцент на длине ног и подчеркнув бронзовый загар.