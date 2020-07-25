Ирина Пегова в элегантном платье небесного цвета блеснула на съемках с Буруновым

Ирина Пегова почти весь карантин провела в родной Выксе. Там в деревянном доме до сих пор живет ее мама Вера Александровна. Актриса помогает ей ухаживать за большим садом и огородом. 42-летняя девушка обладает нестандартной фигурой, но она очень любит активный отдых. Во время самоизоляции она бегала по лесу, а потом устроила себе путешествие по соседним городам. Но уже в июне артистка вернулась к работе.

больше по теме Ирина Пегова в васильковом платье свободного кроя предстала в домашней обстановке Актриса поделилась редким домашним кадром, очаровав поклонников.

Теперь Ирина вновь ездит в деревню, когда выдаются свободные дни, а основную часть времени посвящает съемкам. Недавно стартовал новый проект «Родные», сценарий для которого написал Жора Крыжовников и Андрей Казаков. Кадрами со съемок она поделилась в соцсети. Актриса предстала в изящном платье небесного цвета с цветочным принтом и рукавами-фонариками. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры.

Она позировала с коллегами по цеху. Среди актеров были Сергей Бурунов, Семен Тескунов, Катерина Беккер и певица Монеточка. Пегова поддерживала позитивный настрой. Она даже узнала, у кого из коллег есть татуировки. Ей удалось собрать целую коллекцию снимков с татушками. А вот у самой девушки на теле нет никаких изображений.

Поклонники восхитились нежным образом актрисы. Многие уверены, что она сразила всех на съемках. «Ого, как круто!», «Рады вас видеть», «Ирина, вы такая умница хорошая красавица», «Буранова видели», «Монеточку послушали уже, класс», «Вот вам весело», «Какая вы очаровательная, платье элегантное, хоть и простое», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.