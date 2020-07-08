«Это стильно, красиво»: Пегова объяснила, почему сделала короткую стрижку

Актриса призналась, что состригла локоны в свой день рождения, так как ей захотелось кардинально сменить имидж.

Ирина Пегова является примером для многих женщин. Она строит карьеру актрисы и воспитывается 14-летнюю дочку Татьяну. Девушка никогда не жалуется, а наоборот — демонстрирует счастье и радость. Актриса обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей выглядеть женственно и стильно. В 42 года она не спешит вновь выходить замуж, наслаждаясь свободой. В новом интервью артистка поведала, как стала счастливой после развода, рассказала о воспитании дочери и своей работе.

По словам Пеговой, она стала заложницей своего образа. В кино ей приходится играть почти одинаковых героинь по характеру и внешности. Актрисе не нравилось, что ее ограничивают, поэтому она однажды не выдержала и сама себе устроила праздник и сменила имидж.

«Я всегда мечтала, чтобы у меня был ежик, но не могла себе позволить. А на день рождения я сделала себе подарок — меня постригли <…>. Я вышла играть в парике. А когда потом его сняла, все были в шоке», — поделилась Ирина.

Она ни сколько не жалеет об этом эксперименте. Примечательно, что поклонники увидели ее с очень короткими волосами в фильме «Экипаж» 2016 года, а также в сериале «Лучше не бывает».

«Я начала себе нравиться. Это стильно, красиво. Я это обожаю, и когда буду старенькая, обязательно себе такую прическу сделаю! Но проходила так недолго, потому что в кино никто не любит парики», — пояснила артистка, пишет журнал «7 Дней».

Сейчас она ходит с длинными волосами золотистого оттенка. Чаще всего Пегова предстает без макияжа. Она не стесняется своей естественной красоты, чем только восхищает многих фанатов. В последнее время девушка предпочитает не красить локоны в новые цвета и редко стрижется. Лишь иногда она освежает прическу светлыми прядями.