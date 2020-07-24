«Все как-то неказисто!»: Пегова в алых брюках-дудочках не смогла визуально удлинить ноги

42-летняя Ирина Пегова в повседневной жизни отдает предпочтение практичной и комфортной одежде. Будущая актриса выросла в Нижегородской области — в городе Выкса. Мама знаменитости Вера Александровна до сих пор живет в частном доме с большим садом и огородом. На «карантинных» каникулах экс-супруга Дмитрия Орлова увлеклась садоводством. Артистка поливала посадки в теплицах и окучивала грядки. При этом знаменитость вела фото и видеоотчет для своих поклонников в Instagram, появляясь перед объективом камеры в галошах, простых шортах либо в пижаме, совершенно не заботясь о прическе и макияже.

При этом, готовясь к выходу в свет, актриса каждый свой образ продумывает вплоть до мелочей. На одной из фан-страничек Ирины Пеговой появилось ее архивное фото, которая она сама ранее публиковала в личном профиле. Экс-супруга Дмитрия Орлова позировала в алом брючном костюме и контрастном черном топе. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Линцова прокомментировала трендовый аутфит знаменитости, подметив, что актриса все же допустила модную помарку, из-за которой ее ноги визуально стали смотреться короче, чем они есть на самом деле.

«Ирине действительно удалось бы визуально удлинить ноги, если бы она выбрала обувь в тон брюк. А так как наша героиня сделала ставку на черные ботильоны, которые, откровенно говоря, режут ее пропорции, подобный стилистический прием не удался. Спасти положение можно было бы другими брюками с высокой посадкой. Повторюсь, избежать модной ошибки Пеговой не удалось и заключается она в том, что актриса подобрала контрастную по отношению к брюкам обувь. Таким образом, ножки Ирины смотрятся короче, чем они есть на самом деле», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Мнение Ольги Линцовой поддержал и дизайнер Сергей Никулин. Модный эксперт раскритиковал Пегову за неуместную обувь и неудачное цветовое сочетание.

«Честно говоря, образ не очень! Вообще не люблю микс красного с черным. Все это выглядит, на мой взгляд, мрачно. В данном комплекте мне не нравится, что ботильоны были надеты под укороченные штаны. Понятно, что Ирина следует трендам, но такой фасон просто обрубает ножки нашей героини. Образ заметный и яркий, но эффекта вау он не вызывает. Все как-то неказисто!» — добавил стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.