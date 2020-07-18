Ирина Пегова в васильковом платье свободного кроя предстала в домашней обстановке

Ирина Пегова даже во время карантина много путешествовала. Сначала она побывала в Белоруссии на съемках, а потом объездила города рядом с родной деревней Выкса. Актриса провела около месяца в родных стенах, гуляла по лесу и общалась с родней. А не так давно она смогла вернуться в свою столичную квартиру, где живет с дочкой Татьяной. 14-летняя девочка тоже часто путешествует с мамой.

Пегова в свои 42 года обладает нестандартной фигурой, которую легко подчеркивает яркими нарядами. Актриса любит образы в романтичным стиле. Часто она отдает предпочтение нарядам свободного кроя, но и не стесняется носить облегающие джинсы. А накануне Ирина поделилась снимками, на которых предстала в домашней обстановке. Она облачилась в платье макси василькового цвета. Наряд свободного кроя и оттенка индиго, с пышными рукавами скрыл ее фигуру, но придал женственности.

Артистка смотрелась колоритно на фоне деревянного стола, полок с книгами и картины, на котором изображен букет цветов в банке.

«Как же я люблю быть дома! Как жду минута в своих стенах на вес золота, каждый сантиметр созданного тобой пространства, помогает, Заряжает, умиротворяет почти , как море …… эту картину я купила в лавке в Севастополе во время съемок кино «Дорогой папа», как сейчас помню, 9 го мая! А в Севастополе это особенный день , получилось даже в перерывчик между сценами взять с собой Валечку. И посмотреть праздничный фейерверк с борта корабля! Поэтому глядя в этот угол квартиры, возникают определенные картины из воспоминаний… цветущий Севастополь нарядные, воодушевлённые, наполненные патриотизмом люди! Ах!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились не только убранством дома, но и образом Пеговой. Многие отметили, что ей идет такой стиль. «Все органично — цветы, картины, платье», «Беременная? Кстати, фото класс», «Я видела вашу переделку в «Идеальном ремонте», очень стильно», «Какое платье, даже дома хороша», «Вы всегда красивая, а наряд вам к лицу», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно Ирина рассказала о личной жизни. Она призналась, что счастлива после развода. Актриса намекнула, что есть мужчина, который ей нравится, но о серьезных отношениях говорить пока рано. Она отметила, что если признается в любви первой, то только если будет уверенна в избраннике.