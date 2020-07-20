В нюдовых тонах: Полина Гагарина в сверкающем комбинезоне-бюстье «подурачилась» в гримерке

Полина Гагарина после карантина стала активно участвовать в съемках ТВ-проектов. Певица обновила гардероб, поэтому радует поклонников летними образами. Девушка то подчеркнет точеную фигуру велосипедками, то выйдет в свет в сарафане. Недавно она вышла в свет в комбинезоне. Тогда артистка поразила поклонников своей стройностью. А в образах с леопардовым принтом она отметилась на съемках с Мигелем, а потом и с Павлом Волей.

19 июля Полина вновь не сидела дома. Она отправилась на съемки передачи, но ее название оставила в секрете. Певица подурачилась в гримерке и сняла происходящее на камеру. Девушка предстала в сверкающем комбинезоне-бюстье с эффектом корсета. Нюдовый макияж, в тон наряду, и легкие локоны дополнили образ. Гагарина строила рожицы на камеру, вытягивала губы трубочкой и смеялась с визажистами.

«Ну где голубые глаза? Где мои голубые глаза?» — кокетливо интересовалась она, когда маска в Instagram пропала.

Поклонники восхитились нарядом звезды. Многие отметили, что в комбинезоне блондинка выглядет еще стройнее. Другие отметили, что она веселая. «Какая красавица», «Такая хрупкая и изящная», «Поля, ну очень крутой наряд», «Твоя смех, как звон колокольчиков», «Любимая певица», «Ну очень красивая», «Худышка», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

Напомним, что весной стало известно, что Гагарина рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым. Они больше не живут вместе, но на развод пока не подали. Певица предпочитает не комментировать произошедшее.