Акцент на спину: Гагарина по совету Юдашкина выбрала для лета белое платье «леди-лайк»

Полина Гагарина вышла на прогулку в женственном платье стиля «леди-лайк» длины миди. Девушка подчеркнула осиную талию при помощи ремня. Не забыла звезда и про другой акцент. Обернувшись к фотографу лицом, она сделала эффектный кадр, продемонстрировав обнаженную спину.

Отметим, что ткань, из которого выполнено платье, имеет трендовый цвет и принт. Ранее в программе «Модный приговор» Валентин Юдашкин называл белый среди самых актуальных этим летом. Кроме того, невероятно популярны в этом сезоне женственные модели платьев вроде «леди-лайк» (как у Полины) и «бэби-долл», в моде также балахоны.

Что касается принта наряда звезды, то и он относится к самым трендовым в сезоне-2020. Кроме цветочного рисунка тренд-аналитик московского ЦУМа Максим Зарипов выделял геометричный, анималистичный и полосы.