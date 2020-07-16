«Скоро новое шоу»: Гагарина в шифоновом платье встретилась на съемках с Павлом Волей и Темниковой

Певица была удивлены такому стечению обстоятельств. Юморист даже не упустил возможности отпустить шутку в адрес артистки.

Полина Гагарина рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым. Об этом стало известно во время карантина минувшей весной. По данными СМИ, пара уже несколько месяцев не живет вместе Пока певица хранит молчание, а вот ее муж уже подтвердил грустные новости. При этом они продолжают вместе растить дочку Мию и пока не подавали документы на развод. После отмены самоизоляции артистка вернулась к обычным рабочим будням.

Пока давать концерты в России нельзя, многие звезды разъехались по теплым краям. Полина предпочла сниматься в разных тв-шоу. Недавно она побывала на передаче «Студия СОЮЗ», где снялась с хореографом Мигелем. Тогда певица предстала в леопардовой юбке и лаконичной футболке. А накануне девушка посетила очередные съемки, на которых у нее произошла неожиданная встреча. Гагарина после нанесения макияжа в гримерке столкнулась с Павлом Волей и Еленой Темниковой.

Примечательно, что они были одеты в одном стиле в черные наряды с воротниками, а вот Полина предстала в шифоновом платье серого цвета с леопардовым принтом. Ниспадающие рукава оголили ее плечи.

«Такое ощущение, что мы ведущие шоу про леопардов, а ты пришла в гости», — пошутил Воля. «Друзья, встречайте скоро новое шоу „Зоопарк“», — пошутила певица.

А поклонники восхитились легким струящимся платьем Гагариной. Они отметили, что подобные образы очень идут хрупкой девушке. К слову, артистка регулярно занимается спортом. Недавно она сообщила, что скоро станет фитнес-тренером. Возможно, что Полина планирует вести онлайн-занятия для желающих.