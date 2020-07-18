«Какие шикарные ноги!»: 71-летняя Пугачева в черных брюках-дудочках восхитила изящной фигурой

Алла Пугачева с наступлением лета стала чаще появляться на публике. Сначала певица принимала гостей в своем замке. Она успела увидеться Валентином Юдашкиным, Александром Буйновым и другими друзьями. Также приезжали в дом к Примадонне родственники ее мужа Максима Галкина. Каждый раз артистка предстала в стильном образе. Она успела отметиться и в брюках кюлотах и джинсах скинни.

Недавно Алла Борисовна заглянула в бутик Игоря Гуляева. Тогда она поразила поклонников нежным образом в постельных тонах. А 18 июля певица встретилась с подругами Идой Достман и Олесей Бословяк, успешно вышедшую замуж за Владимира Кожина. Примадонна для такого случая облачилась в черные брюки-дудочки, которые сочетались с блузкой слегка свободного кроя. Ботильоны дополнили аутфит звезды. разбавила total black look лишь цепочка с подвеской.

Пугачева сделала едва заметный макияж и традиционную прическу с начесом. Сидя на диване, она вытянула ноги. Поклонники поразились тому, как выглядит певица в 71 год. Фанаты осыпали комплиментами жену Галкина. «Ах, какие ножки», «Какие шикарные ноги», «Аллочка, ты супер! Моложе молодых!», «О Господи, какая вы красивая, нет слов, как мы», «Выглядите великолепно!», «Алла Борисовна, вы моложе всех», «А ножки то какие! Ну как 18 летняя», — прокомментировали пост подписчики.

А в это время Максим осматривал владения возле замка. После ливней, которые стали частым явлением в Москве, он решил проверить, как растут розы и другие цветы. Состоянием сада юморист остался доволен.