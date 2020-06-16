На самокате и с кофе: дочка Юдашкина показала, как внук модельера ходит в школу в Гонконге

Галина Юдашкина увезла своих детей в Китай. Ее старший наследник уже начал ходить на учебу.

Валентин и Марина Юдашкины вырастили дочку Галину. Девушка помогает им с бизнесом, сама создает одежду для детей и воспитывает внуков модельера. Она родила двух сыновей — Аркадия и Анатолия. Почти весь карантин малыши были с бабушкой и дедушкой, не давая им скучать в самоизоляции. Но в мае при первой возможности наследница модельера уехала в Гонконг, где работала в прошлом году, и где ее ждал супруг Петр Максаков.

Первые две недели Галина с детьми провела на карантине, а потом стала отдыхать в городе, который успела полюбить. Она отдыхала на пляже и загорала с наследниками. Ранее дочка Юдашкина признавалась, что ее сыновья учат китайский и уже неплохо разговаривают на английском языке. Ранее она пристраивала малышей в детский садик. По всей видимости, теперь девушка сама приглядывает за младшим наследником, а старший стал ходить в местную школу.

В соцсети Галина поделилась снимком, на котором был запечатлен Анатолий. Мальчик в шортах-кюлотах, голубой рубашке и с рюкзаком за плечами катился на самокате. При этом в руках у него был стаканчик из кофейни. «Тяжелое утро у Толи, по дороге в школу», — написала мама ребенка. Кадры она прислала и бабушке мальчика. Марину умилил вид ее внука. Она тоже опубликовала фото и показала младшего внука, который строил рожи пока брат был на занятиях.

Поклонники пришли в восторг от малышей. «Какие же они классные, мне кажется, что они могут стать классными героями или мультика или фильма», «Такие шкодливые!!! На дедушку похожи!!!», «Ой, не могу. Толя такой важный», «Ничего себе! Какой шустрый малыш!» — прокомментировали пост подписчики.