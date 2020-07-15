Ужин в ресторане: Валентин Юдашкин в кремовом жакете вышел в свет с супругой

Валентин Юдашкин весь карантин провел в своем загородном особняке. Он рисовал эскизы для новой модной коллекции, а заодно свободно проводил время с внуками Аркадием и Анатолием. Однако еще в мае его дочка Галина с детьми уехала в Гонконг. После этого кутюрье заскучал, но супруга Марина старалась радовать его домашними блюдами. В июне они встретились с Аллой Пугачевой, но лишь в июльские дни устроили полноценный выход в свет.

Накануне Юдашкин поужинал в ресторане в центре Москвы с супругой и друзьями. Для появления на публике он выбрал серые брюки, салатовую рубашку и кремовый легкий жакет. Марина предпочла total white look. Она предстала в укороченных брюках и футболке с кружевами. Дружная компания попробовала изысканные блюда и весь вечер провела за общением. 56-летний Юдашкин выглядел бодро. Как известно, модельер несколько лет назад начал бороться с раком. Последний раз супруга сообщала, что он пошел на поправку.

Поклонники восхитились стильной парой. Многие отметили, что Валентин Абрамович похорошел после карантина. «Марина, хорошо сидим», «Вы потрясающая пара», «Гармоничная пара, хорошего дня», «Уютненько!», «Как мне нравится ваша пара», «Какие замечательные», «Приятно на вас смотреть», «Юдашкин посвежел», «Какие помолодевшие», «Очень красивый пиджак», «Сложно налюбоваться», — прокомментировали пост подписчики.