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Анна Нетребко вслед за Бородиной вышла на прогулку в трендовых босоножках этого лета

Оперная дива в летнем образе прогулялась в мужем Юсифом Эйвазовым по городу в Италии.

Анна Нетребко вслед за Бородиной вышла на прогулку в трендовых босоножках этого лета
Анна Нетребко. фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко в 48 лет не перестает восхищать поклонников. Артистка не стремится к идеальным формам, но при этом умело подчеркивает свою красоту стильными нарядами. Певица после карантина успела пополнить свой гардероб и коллекцию обуви, а также сумок. Недавно она отдохнула в Турции с семьей, а теперь приехала в Неаполь, где уже в конце месяца даст несколько концертов со своим мужем Юсифом Эйвазовым.

В жаркий день Анна отправилась на прогулку с возлюбленным. Они изучили узкие улочки, а также центр города. Для появления на публике оперная дива облачилась в белоснежные мини-шорты и шелковую блузку с глубоким декольте. К наряду она подобрала бежевые мюли с квадратным мысом на каблуке. Эти босоножки стали самыми трендовыми этим летом, по словам экспертов.  Ранее в них уже отметилась Ксения Бородина, а также Виктория Лопырева и Ольга Бузова.

В этот день Нетребко получила множество комплиментов. Загорелая фигура артистки привлекала внимание прохожих. Обычно она редко позволяет себе смелые образы, но на этот раз жена Эйвазова сразила поклонников своей красотой и модным аутфитом.

«Дива… и потрясающей красоты ноги», «Обалденные ноги! Woooow!», «Классный лук! И вы классная!», «Как все вкусно и красиво», «Стильная такая», — прокомментировали пост подписчики.

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