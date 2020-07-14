«Боги, какие у Анны ноги!»: Нетребко в эффектном комбинезоне и с сумкой Prada отметилась в Вене

Анна Нетребко почти три месяца провела на карантине в своей квартире в Вене. Оперная дива скучала по сцене, но смогла отдохнуть, вспомнить кулинарные навыки и побыть с семьей. В июне она возобновила гастроли, но концерты теперь артистка дает не так часто, как раньше, поэтому успела съездить в отпуск. Две недели она купалась и загорала в Турции. Компанию ей составила ее большая семья: муж Юсиф Эйвазов, сын Тьяго, сестра Наталья и другие близкие.

Богиня оперной сцены смогла приобрести бронзовый загар. По возвращению домой певица облачилась в эффектный комбинезон-платье на молнии со стразами и разными вставками. Наряд подчеркнул ее загорелые и стройные ноги. Она дополнила лук белой сумкой с бахромой Prada, которую купила месяц назад. Артистка также надела босоножки и сделала трендовую прическу, а ее муж и сын предстали в шортах.

«Вена, скоро опять уезжаем», — сообщил Юсиф.

Звездная семья погуляла по городу и заглянула в магазины. Нетребко успела покрасоваться в стильных солнцезащитных очках. А поклонники восхитились тем, как выглядит артистка и ее родные. Больше всего комплиментов было адресовано ее ногам. «О, Боги, какие у Анны ноги! Вы все чертовски хороши!», «Аннушка! Просто модель!», «Красивые и загорелые», «Ноги!!! За это можно все отдать!», «Анны ноги — это отдельное произведение!», «Модельная семья!» — прокомментировали пост подписчики.