«Мода — это игра»: Брухунова в трендовых широких джинсах и жакете отправилась на прогулку

Татьяна Брухунова является помощницей Евгения Петросяна. За ней стали пристально следить поклонники, когда появились слухи, что из-за романа с ней юморист развелся с Еленой Степаненко. О личной жизни она почти не говорит, как и артист, но в конце прошлого года она тайно вышла замуж за Петросяна. Влюбленные часто вместе появляются на публике, а также давно съехались, но скрывают этот факт.

А вот поклонники давно заметили, что у Татьяны особое чувство стиля. Она следит за трендами, знает, какие коллекции представляют Дома мод и сама ловко комбинирует наряды. Не раз ее подвергали критике, но девушка довольна тем, как выглядит. «Недавно „знатоки“ договорились до того, что джинсы меня уродуют, а голубая рубашка превращает в вурдалака», — писала она. Брухунова уверена, что ее фанаты излучают лишь добро, а поливают ее грязью в соцсетях исключительно боты.

Недавно она получила много комплиментов, когда отправилась гулять по Нескучному саду в льняном костюме лимонного цвета. А теперь жена Петросяна похвасталась новым образом в молодежном стиле. Татьяна отправилась на прогулку в широких джинсах с высокой талией, которые в тренде этим летом. Она дополнила образ футболкой с принтом и необычным жакетом с клетчатым подкладом и воротником. Очки Ray Ban и нейтральные балетки дополнили ее аутфит.

«Мода — это игра. Расслабьтесь и немного пошалите», — посоветовала Брухунова поклонницам.

Поклонники восхитились ее новым нарядом. «Футболка — супер. Хочу такую», «Какая вы Танечка, солнечная, сияющая, просто заряжаете позитивом», «Очень позитивный образ», «Вам тут даже 18 нет», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что широкие джинсы стали актуальны, поэтому их носят многие звезды от Валерии до Стеши Маликовой.