Татьяна Брухунова в костюме «лимоннике» и плетеной шляпе получила много комплиментов

Татьяна Брухунова стала известна, когда Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко. Многим сразу бросилось в глаза, что помощница юмориста похожа на его экс-супругу. А спустя время появились слухи, что у артиста роман с Татьяной. О личной жизни они не рассказывают, но регулярно появляется новая информация, то об их тайной свадьбе, то о том, что у пары якобы родился ребенок от суррогатной матери.

К слову, Брухунова не скрывает, что хорошо зарабатывает. В соцсети она регулярно хвастается модными обновками известных брендов. Этим летом помощница Петросяна успела купить и сумку Prada, и тренч Burberry. Она не утаивает и то, что любит наряды в бельевом стиле. Так, на прогулку по набережной в Нескучном саду Татьяна выбрала льняной костюм-пижаму на запах лимонного цвета. Она дополнила образ плетеной шляпой с тесемкой и белой сумкой.

«Что может быть лучше льняного костюма в жару да ещё в мегаполисе?! Только расслабленный вариант. Этот „лимонник“ (так я его прозвала) собрал сегодня не мало комплиментов прогуливаясь по набережной…», — похвасталась девушка.

Поклонники в Сети тоже восхитились броским летним образом. «И костюм шикарный, и вы шикарная», «Шляпка потрясная. И вам очень идёт», «Вы просто прэлесть, стиль, вкус! Многие завидуют вам!», «Унесенная ветром, шляпка в таком стиле чудесный образ», «Шикарная, стильная девушка!», «Очень интересно! Костюм, шляпа, все необыкновенная!» — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что на наряды Брухунова не жалеет денег. Отдать больше 100 тысяч рублей за сумку она может не задумываясь.