По стопам Нетребко: Татьяна Брухунова дополнила платье в горох сумкой Prada за 105 тысяч рублей

Татьяна Брухунова стала известна после того, как Евгений Петросян развелся со своей женой Еленой Степаненко. Девушка работала помощницей у юмориста. Однако в СМИ ей давно приписали роман с артистом. Недавно появлялись слухи об их тайной свадьбе и даже рождении ребенка от суррогатной матери. Ни Петросян, ни Брухунова стараются не реагировать на сплетни. А на фоне интереса общественности, помощница звезды успела привлечь внимание через соцсеть к своему гардеробу.

К лету Татьяна обновила свой гардероб. Недавно она похвасталась тренчем от Burberry, который стоит 125 тысяч рублей. Правда, находятся те, кто критикуют стиль девушки и называют его «бабкиным», но сама Брухунова признавалась, что у нее действительно нет леопардовых лосин. Ей нравится носить более элегантные вещи.

А во время недавней прогулки по Москве помощница Петросяна предстала в черном шифоновом платье с гороховым принтом. К наряду она подобрала черные мюли и плетеную сумку Prada, которая на официальном сайте бренда стоит 105 тысяч рублей. Стоит отметить, что недавно в наряде в горох блеснула Анна Нетребко. Также в ее гардеробе очень много мюль, а после поездки в Дрезден оперная дива купила себе и новую сумку Prada.

Поклонники стали обсуждать летний образ Брухуновой. Многим он пришелся по вкусу. «Мне нравится. Но сейчас подъедет автобус со стилистами», «Сумочка Прада и правда — счастье! Чайные платья обожаю», «Когда человек создаёт свой стиль это многим не нравится… Нравится в Вас, что стиль тонок и ненавязчив..», «Сумка-мечта», «Мне редко нравятся сумки, но эта обалденная!» — прокомментировали пост подписчики.