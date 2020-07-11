«Фантастическая»: Инна Маликова в джинсах оверсайз и жакете-ковбойке вышла на сцену после пандемии

43-летняя солистка «Новых самоцветов» призналась, что очень скучала по выступлениям.

43-летняя сестра Дмитрия Маликова Инна впервые за несколько месяцев вышла на сцену после пандемии коронавируса. Как и многие другие знаменитости, солистка «Новых самоцветов» вынуждена была долгое время находиться в самоизоляции и искать себе дополнительные занятия. Исполнительница много времени уделяла преображению, не забывая упражняться в музыке, чтобы не растерять навык.

В пятницу, 10 июля, Маликова вместе с командой вышла-таки на сцену. Специально для этого события стройная и миниатюрная Инна выбрала застаренные джинсы oversize с завышенной талией, однотонный черный бра и укороченный жакет-ковбойку с металлической бахромой на спине. Идеальным дополнением стали бархатные лодочки на невысоком каблуке.

«Пятница в рабочем режиме! Мы скучали», — написала Маликова под фото.

Исполнительница удостоилась похвалы от аудитории за внешний вид. «Фантастическая, мега-притягательная», «Какая вы красотка! Просто обожаю», «Моя мотивашечка», «Оттянитесь там по полной», — высказались люди.