«На все случаи жизни»: 37-летняя Алсу показала четыре образа с черным платьем миди

Многодетная мама не только поделилась полезной информацией для многих модниц, но и продемонстрировала безупречную фигуру.

Алсу недавно отпраздновала день рождения. Певица, которая в 17 лет представляла Россию на конкурсе «Евровидение» и заняла второе место, теперь уже жена и мама. Она замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Певица воспитывает вместе с ним дочерей Микеллу и Сафину, а также сына Рафаэля, которого лишь недавно показала поклонниками. Многодетная мама в 37 лет не перестает удивлять некоторых фанатов своей молодостью и эффектной внешностью.

Недавно Алсу показала стройные ноги в мини-платье. Обычно артистка подбирает элегантные области без намека на вульгарность. Но дочери помогают ей одеваться более молодежно и снимать ролики для TikTok. Недавно она примерила вместе с девочками широкие джинсы. Теперь певица показала четыре образа с черным платьем миди. Облегающий наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

Сначала Алсу сочетала платье-футляр с белыми кедами и рубашкой оверсайз, которую накинула на плечи. Потом она надела соломенную шляпу и шлепанцы, а рубашку убрала в объемную сумку. А для вечернего выхода в свет артистка предпочла сочетать наряд с туфлями-лодочками в тон и дутым клатчем. В финале звезда дополнила лук жакетом и массивной цепочкой.

«Наконец-то я нашла идеально сидящее маленькое черное платье на все случаи жизни. Показываю несколько вариантов из сотен возможных, как буду носить его я», — написала она.

Многие поклонники пришли в восторг не только от аутфитов, но и фигуры артистки. «Не платье идеальное, а фигура», «Просто шикарно… Родить 3 детей и иметь такую фигуру», «Идеальной девушке — идеальное платье», «Вам очень идет!», «С твоей фигурой платье не проблема», «Стильняшка», «Изящная», — прокомментировали пост подписчики.