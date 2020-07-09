«Три красавицы»: подросшие дочери Алсу облачились в одинаковые платья ради фото с братом

Певица на семейном фото восхитила женственным образом, как и ее дочери.

Алсу после карантина не сразу решила прервать самоизоляцию. Она вышла на улицу в свой день рождения. Певице исполнилось 37 лет в июне. Девушка не дает повода даже подумать, что она мама троих детей. Артистка обладает стройной фигурой и моложавым видом, а ее наряды всегда безупречны. В последнее время она все чаще отдает предпочтение молодежным образам. Звезда даже носит одинаковые наряды с дочками Сафиной и Микеллой.

В свой день рождения Алсу очаровала поклонников платьем-бюстье небесного цвета. А в День семьи, любви и верности она опубликовала редкое семейное фото, на котором предстала со всеми своими детьми и мужем Яном Абрамовым. Дочки певицы облачились в одинаковые кружевные платья нежного голубого оттенка. Старшая обнимала маму, а младшая — папу. Супруг звезды улыбался рядом с наследницами.

На коленках Алсу сидел ее трехлетний сын Рафаэль, которого она показывает крайне редко. Но даже ребенок не смог отвлечь внимание поклонников от безупречной фигуры певицы и ее загорелых ног, которыми она блеснула в своем полосатом мини-платье с рукавами клеш. Обычно артистка редко оголяет части тела, стараясь выглядеть элегантно.

Поклонники восхитились нарядом Алсу, а также модными образами в стиле family look ее дочерей. «Сразу видно, кто в доме рулит парадом — Микелла», «Какая красивая семья», «Дети похожи на папу», «Очаровательные платья у девочек», «Три красавицы и принц», «Какая красотка Алсу, загорелая, а ноги модели», — прокомментировали пост подписчики. Многие также восхитились маленьким сыном певицы, хоть его лицо и привычно скрыто в кадре.