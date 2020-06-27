«Ты не просто мама»: Алсу вместе с дочками облачилась в джинсы-бойфренды и устроила танцы

Алсу за время карантина еще больше сблизилась с семьей. Певица почти три месяца не выступала и не появлялась на публике. Девушка занималась домашними делами, устраивала онлайн концерты и общалась с дочками Микеллой и Сафиной. Артистка старается расширять свою аудиторию, поэтому даже снимает ролики с наследниками в «Тик-Ток». А 27 июня она отпраздновала день рождения. По всей видимости, именинница предпочла отметить 37-летие в кругу семьи.

Певица поделилась снимками, на которых позировал в голубом платье-футляре среди цветов. Она поблагодарила всех за теплые поздравления. Не могла не поздравить Алсу в этот день ее дочками Микелла Абрамова. Она опубликовала ролик, который сняла с мамой и сестрой. Они облачились в одинаковые джинсы-бойфренды и яркие футболки. Именинница вместе с наследницами зажигательно станцевала.

«С днем рождения, любимая мамочка. Я желаю тебе счастья, здоровья и любви! Спасибо тебе за то, что ты всегда рядом, за то, что помогаешь воплощать мои мечты в реальность! Спасибо за все твои советы, за любовь и поддержку! Ты не просто мама, ты настоящий друг», — написала Микелла.

Поклонники тоже присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что певица выглядит ровесницей своих дочерей. Другие заметили, что Сафина стала выше мамы. «Самое большое счастье мамы — дружить со своими детьми», «Мама худее дочек», «Девочки, ну копия папа», «Молодая и красивая мама», «Как три подруги», «Вот это уже рост у Сафина, переросла всех», «Сафинка обогнала маму… Красавицы», — прокомментировали пост подписчики.