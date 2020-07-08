«Самое главное в жизни — это семья»: Алсу поделилась редким фото с трехлетним сыном Рафаэлем

Певица в одном из интервью объяснила, почему скрывает младшего наследника от общественности. Однако в праздничный день она опубликовала трогательный семейный кадр.

Алсу недавно отметила 37-летие. Она продолжает строить карьеру на сцене, но поклонники уверены, сто скоро ее могут сменить дочери, которые стали красавицами. Вот уже 14 лет артистка счастлива в браке с Яном Абрамовым. Они вместе растят троих детей: 13-летнюю Сафину, 12-летнюю Микеллу и трехлетнего сына Рафаэля. Если девочек она давно не скрывает и даже снимает с ними видео, то младшего наследника впервые показала в этом году, спрятав его лицо.

8 июля в России отмечают день семьи, любви и верности. Алсу по такому случаю опубликовала новое семейное фото. В кадре она позирует на скамейке в саду в мини-платье в полоску. Рядом с ней разместились дочери, облаченные в одинаковые наряды с кружевом. Микеллла нежно положила руку папе на колено. А певица держала на руках своего сына. Рафаэль был в шортах и лимонном джемпере. Малыш смотрел в камеру, но артистка скрыла его лицо стикером в виде очков.

«Самое главное и ценное в жизни — это семья. Сначала, в которой ты рождаешься, а затем, которую создаешь! Берегите своих самых родных и близких», — написала Алсу.

Она так редко делится семейными кадрами, что некоторые поклонники впервые узнали, что у нее трое детей. Одни восхитились красотой девочек, другие отметили, что Рафаэль выглядит, как джентельмен. «Какое нежное фото», «Сафина похожа на вас, Микелла на папу», «У вас еще и сын есть?», «Очень красивая семья», «Прекрасные», «Чудесный мальчик, такой большо», «Ощущение, что мальчик похож на братишку Алсу — Рената», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее певица рассказывала, что не показывает сына, так как не хочет ему навредить. Своих дочерей она тоже показала, когда им было примерно по пять лет. По словам артистки, Рафаэль станет мелькать у нее в соцсетях чаще, когда мальчик научится принимать решения и сам этого захочет.

Отметим, что Алсу позаботилась о том, чтобы ее наследники получили хорошее образование. Микелла и Сафину владеют английским языком. Старшая девочка хочет стать врачом, но также занимается музыкой и фотографией, а ее сестра выступает на сцене, как мам.