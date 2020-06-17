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Звездный гость

«Я сверкающая вся»: Безрукова в джинсах со стразами, как у Бони, прогулялась по Москве

Актриса решила провести экскурсию для поклонников по центру столицы и насладиться хорошей погодой.

«Я сверкающая вся»: Безрукова в джинсах со стразами, как у Бони, прогулялась по Москве
Ирина Безрукова. фото: globallookpress.com/

Ирина Безрукова не скрывает, что ей хочется встретить новую любовь. После расставания с Сергеем Безруковым актриса продолжила строить карьеру и даже успела проявить себя на проекте «Последний герой». Но вот достойного мужчину она пока не встретила. В 55 лет артистка обладает не только мудростью, но и стройной фигурой. Ко всему прочему, она любит носить женственные наряды, в особенности платья.

За два месяца карантина Безрукова истосковалась по работе и свободной жизни, поэтому с наступлением лета она решила впервые за долгое время выйти в свет. Актриса прогулялась по Москве и провела онлайн-экскурсию для поклонников. Многие звезды в самоизоляции поправились, а вот Ирина смогла остаться в форме. Свою фигуру она подчеркнула джинсами со стразами и серым джемпером.

«Я сегодня сверкающая вся», — подметила звезда, показав свои ноги.

Ирина Безрукова. Фото: instagram.com/irina_bezrukova_official/

Артистка прошлась мимо Большого театра и потрогала воду в фонтане. Прохожие, которые узнавали в красивой женщине Безрукову, с ней здоровались. Она отметила, что уже открылись террасы у кафе и ресторанов. Актриса ждет, когда закипит жизнь и в театрах. Поклонники одарили звезду комплиментами.

А некоторые вспомнили, что похожие джинсы видели на Виктории Боне. Девушка обожает вещи из денима. В ее коллекции есть джинсы покрытые стразами. Многие подчеркнули, что у Ирины фигура не хуже, чем у более молодых коллег.

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