«Элегантный стиль»: 55-летняя Безрукова в ярком шифоновом платье подразнила стройными ногами

Ирина Безрукова не так давно призналась, что надеется в этом году встретить свою любовь. После того, как пять лет назад артистка рассталась с Сергеем Безруковым, она ни с кем не заводила романов. При этом в свои 55 лет артистка может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Также женщина любит носить элегантные платья и костюмы. Она без стеснения позирует без макияжа, а дома ходит в объемных рубашках.

Но даже находясь в самоизоляции, Ирина старается радовать поклонников яркими образами. Накануне она опубликовала архивное фото, на котором позирует в легком шифоновом платье без рукавов. Принтованный наряд нежных тонов подчеркнул ее фигуру и позволил показать стройные ноги. Она дополнила образ крупными сережками, собрав волосы в пучок. Макияж с акцентом на глазах завершил look.

Поклонники восхитились нарядом звезды. «Красивое платье очень!», «Как радуга небесная», «Ого! Какая красавица», «Ничего не вижу и не слышу, потому, что платье прекрасно», — прокомментировали пост подписчики. Оценила образ Безруковой для портала Teleprogramma.pro стилист, ведущая программы «Перезагрузка» Лина Дембикова.

«Мне очень понравился образ на Ирине Безруковой, потому что она сейчас и выглядит хороши, и, учитывая ее возраст, на ней хорошо смотрится элегантный стиль, которого она придерживается. Это довольно интересное, яркое, принтованное платье — оно вытягивает за счет того, что в ее внешности априори есть некая благородность. Вообще, наряды с принтом — это дело опасное и они не всех делают лучше, не на всех смотрятся благородно. Ира как раз из той категории женщин, которым такой мягкий графичный принт идет. Конечно, очень смелое решение открыть руки, потому что не у всех девушек после 18 лет руки находятся в тонусе, но у Иры они находятся в тонусе. Другой вопрос, что я бы возможно сделала более расслабленную прическу, иначе образ смотрится немножечко академическим, но при этом она сидит на лестнице с такой позой и томным взглядом, что все смотрится органично. А педикюр в тон платья делает образ цельным», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, Арт-академию в Лондоне, а также школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. Изначально девушка изучала языки, а потом увлеклась модой. В настоящее время Дембикова носит звание первой женщины, которая получила образование по специальности имиджеолог. Также она основала школу имиджеологии, открыла рынок дизайнерской одежды. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка», где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб.