«Подчеркивает осиную талию»: Ирина Безрукова в шифоновом платье макси восхитила стилиста

Ирина Безрукова в свои 55 лет восхищает моложавым видом. Бывшая жена известного актера обладает стройной фигурой. А на шоу «Последний герой» в 2019 году она показала, что также является хозяйственной и доброй женщиной. Артистка часто снимается в разных проектах, но в период самоизоляции актриса вынуждена находиться дома. Однако это не помешало звезде вспомнить, как недавно она нежилась под солнцем.

На новом фото, которое Ирина разместила в соцсети, она позирует в длинном платье-бюстье. Шифоновая юбка бирюзового цвета скрыла ее ноги, а верх с декором подчеркнул пышную грудь. Артистка собрала волосы, оголив изящную линию шею. На ее лице был броский макияж с алой помадой.

Поклонники восхитились романтическим образом знаменитости. Многие отметили, что она выглядит очень женственно. «Такая молоденькая и красивая девочка! Кто сказал, что ей 50?», «Вы очаровательны!», «Шикарная Ирочка», — прокомментировали пост подписчики. Оценила аутфит Безруковой для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Прекрасный, приятный образ. Я бы назвала Ирину в этом образе — морской нимфой. Очень оригинальное сочетание цвета, именно в платье. Декольте расшито стеклярусом и бисером, что создает вечерний и в то же время легкий, гармоничный look. Единственное, что в этом образе идет в разрез с заявленными требованиями — это цвет помады, который выбрала Ирина. Исходя из ее цветотипа, а также из цвета волос и платья, оттенок помады нужно было взять другой, потому что макияж вечерний, а платье легкое, дневное, нежное. Наряд не гармонирует с таким ярким макияжем. Нужно было взять другие цветовые оттенки, чтобы поддержать нежность. Добавлю, что платье удачно выбрано, подчеркивает осиную талию, острые плечи, красивую зону декольте», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.