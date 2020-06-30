Стильный пацан: Сергей Лазарев запечатлел подросшего сына в белых шортах и футболке

Сергей Лазарев является одним из самых закрытых отечественных певцов. Он долгое время встречался с Лерой Кудрявцевой, но в итоге они остались друзьями. А в 2016 году стало известно, что у него подрастает трехлетний сын Никита. Артисту удавалось скрывать мальчика от посторонних глаз. А в прошлом году в эфире ТВ-передачи он объявил, что также воспитывает годовалую дочку Анну. А матери детей певец ничего не рассказывает. По слухам, наследников ему родила суррогатная мать.

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Лазарев души не чает в своих детях. Он пытается оградить их от лишнего внимания. Свою младшую наследницу певец предпочитает изредка показывать поклонникам, а вот сына артист уже не прячет. Никита появляется вместе с отцом на детских праздниках у звезд. На днях артист пришел вместе с наследником на вечеринку Филиппа Киркорова. Он был облачен в джинсы и белую футболку, а его наследник — в черные шорты и белое поло.

Поклонники заметили, что певец любит одеваться с ребенком в одном стиле. Сергей опубликовал фото с отдыха, на котором позировал вместе с подросшим Никитой. Певец вновь предстал в спортивном образе. А его наследник не сильно отличался от папы: он позировал в белоснежных шортах и бирюзовой футболке. Мальчик улыбался на камеру.

Поклонники восхитились семейной идиллией. «Какой стильный, сладкий и улыбчивый парень!», «Какой он уже взрослый», «Какое маленькое чудо», «Счастливый отец и радостный сын», «Красивые», «Красавчик какой», — прокомментировали пост подписчики.