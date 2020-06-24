Папин модник: Сергей Лазарев запечатлел подросшего сына в джинсах скинни и толстовке

Сергей Лазарев — один из самых популярных отечественных певцов. При этом он не любит говорить о личной жизни. После продолжительного романа с Лерой Кудрявцевой артист предпочитает не рассказывать о любовных историях. Более того, три года ему удавалось скрывать наличие сына Никиты. Лишь в конце 2016 года выяснилось, что у него есть наследник. А в прошлом году певец сообщил, что у него также подрастает годовалая дочка Анна.

Свою младшую наследницу Сережа показывает редко. Он старается оберегать детей от лишнего внимания. А вот сын, которому уже шесть лет, часто мелькает с отцом на фото. Вот и 24 июня, в праздничный день, артист решил отдохнуть на природе. Он привез детей на дачу и устроил пикник. Правда, у него созрела на грядках только клубника, поэтому малину и черешню ему пришлось купить. Лазарев запечатлел не только стол, но и своего наследника.

Мальчик предстал в джинсах скинни и черной толстовке. Многие считают певца не просто красавцем, а иконой стиля. Его своим преемником уже называет Филипп Киркоров. Но похоже, что юный Никита пошел в отца и тоже будет модником. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многим стало жалко, что они давно не видели маленькую Анну. При этом многие заподозрили, что артист был не только с детьми, но и со своей второй половинкой, которую он скрывает, так как на столе было два бокала.