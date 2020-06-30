Юлия Барановская в силуэтном платье и белой косухе отметилась с детьми на вечеринке Киркорова

Юлия Барановская не скрывает, что любит своих наследников. После развода с Андреем Аршавиным на ее хрупкие плечи легли все домашние заботы. Она не только успешно не только растит сыновей Артема и Арсения, но и дочку Яну. Каждый из них чем-то увлечен: младший очень любит футбол, старший занят учебой, а девочка виртуозно танцует. Как известно, Юлия стала телеведущей. Она дружит со многими звездами. Накануне девушка с детьми повеселилась на вечеринке у Филиппа Киркорова.

Певец организовал праздник в честь дня рождения сына Мартина. Мальчику исполнилось 8 лет. Торжество прошло на берегу реки, где накрыли столы со множеством блюд. Аниматоры развлекали маленьких гостей. Также была установлена фотозона в стиле «Звездных войн». Барановская поприветствовала Киркорова и поздравила маленького именинника. Для такого случая она выбрала силуэтное белое платье с принтом и белую косуху. Волосы девушка собрала в пучок, а также дополнила образ стильными солнцезащитными очками.

А вот наследники телеведущей предпочли более повседневный стиль в одежде. Они накинули на плечи джинсовые куртки. Яна с братьями повеселилась с остальными гостями, а вечером насладились салютом.

Киркоров был рад видеть семью Аршавиных-Барановских на своем празднике. А поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие также отметили, что Яна растет копией своей матери.