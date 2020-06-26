«Хватит сопли жевать»: Лазарев в одних шортах оголился под пальмами, показав свой торс

Экс-возлюбленный Леры Кудрявцевой восхитил поклонниц телом Аполлона. 37-летний Сергей Лазарев в одних шортах позировал под пальмами, демонстрируя торс, плоский живот и рельефные кубики пресса. Этот жаркий снимок поп-исполнителя застал девичьи сердца биться чаще. В одном из интервью артист заверил, что он не стремится к женитьбе. У Сергея есть все, о чем можно только мечтать: успешная карьера, миллионы поклонников и самое дорогое — собственная семья и дети.

Певец один воспитывает пятилетнего сына Никиту и маленькую дочку. О появлении Анечки поклонники артиста узнали после того, как в эфир вышла программа «Секрет на миллион». Это известие стало полной неожиданностью и для бывшей возлюбленной Лазарева. Так, Лера Кудрявцева припомнила, что была шокирована, когда Сергей представил ей сына. Также эмоционально телеведущая отнеслась и к признанию певца относительно того, что он скрывал маленькую дочь.

«Ну короче, надо срочно возвращаться в эту форму! Хватит сопли жевать… Залы открылись, все на спорт! Я уже», — отметил певец.

Лазарев уточнил, что он прекрасно справляется с воспитанием детей. И не понаслышке знает, что такое капризы, прорезывание молочных зубов, бессонные ночи и колики от молока. Ко всему прочему, певец уточнил, что именно Никита выбрал имя для младшей сестренки из предложенных им вариантов. Так они решили назвать кроху Аней.