Леди на контрасте: Водянова в пышной юбке и хлопковой блузе предстала на пирсе

38-летняя Наталья Водянова не скрывает: как мама пятерых детей, она отдает предпочтение комфортной и практичной одежде. Возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно вне съемок и фотосессий делает ставку на естественность. Знаменитость считает, что нет ничего лучше натуральной красоты.

Так же, к слову, полагает и 82-летний режиссер Андрей Кончаловский. В одном из интервью Юлия Высоцкая говорила о том, что ее мужу нравятся «умытые лица». Этот же термин в определении женской красоты упоминала и Юлия Пересильд. Актриса заверила, что не любит накладывать макияж, а сценическому гриму предпочитает полное отсутствие косметики на лице.

больше по теме Водянова в жакете с «золотой» аппликацией позировала на оливковом диване Модель поделилась свежими снимками на личной страничке микроблога.

В своем микроблоге возлюбленная Антуана Арно поделилась памятным снимком, на котором она позировала с Ольгой Слуцкер. Примечательно, что Водянова отдала предпочтение контрастной цветовой палитре, остановив свой выбор на сочетание классических оттенков — черного и белого. Так, супермодель примерила пышную юбку из плотной ткани и хлопковую блузу, дополнив дневной аутфит солнцезащитными очками. Наталья позировала на пирсе, демонстрируя свой лаконичный наряд.

Напомним, что от бывшего мужа, британского аристократа Джастина Портмана, манекенщица родила старших детей. Первенцу Водяновой — сыну Лукасу — исполнилось восемнадцать лет. У модели также есть четырнадцатилетняя дочка Нева и двенадцатилетний сын Виктор.

В отношениях с французским предпринимателем Антуаном Арно на свет появились младшие отпрыски: Максим, ему шесть лет и Роман, ему четыре годика. Возлюбленный Натальи уже сделал ей предложение руки и сердца. Однако из-за пандемии Водянова решила повременить со свадьбой, отложив торжество на более благоприятное время.