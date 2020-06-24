В трендах лета: Высоцкая в мини-платье с рукавом-буфом на одно плечо сделала акцент на ноги

На одной из фан-страничек телеведущей появился летний снимок, который ранее сама Юлия Высоцкая публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры возлюбленная 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского позировала в принтованном мини-платье с рукавом-буфом на одно плечо. Таким образом, актриса не только подчеркнула длину ног, но и сделала акцент на линии декольте. Свой дневной аутфит телеведущая дополнила босоножками с ремешком на щиколотке. Особое внимание Юлия уделила аксессуарам, выбрав гарнитур, состоящий из колье и сережек.

В одном из своих интервью Высоцкая призналась, что она не осуждает возрастных женщин, которые позволяют себе появляться на публике в мини. Кроме того, знаменитость в корне не согласна с мнением, что в определенном элегантном возрасте представительницам прекрасного пола стоит пересмотреть свой гардероб, отказавшись от коротких шорт и облегающих юбок. Юлия считает, что если у женщины хорошие данные и красивая фигура, она имеет полное право носить то, что ей нравится. Единственное, от чего бы телеведущая посоветовала отказаться зрелым дамам, так это наряды в стиле школьниц. Подобное, как говорит Высоцкая, смотрится просто нелепо.

Также супруга Андрея Кончаловского уточнила, что она боится стареть. В этом, по мнению актрисы, европейским женщинам повезло куда больше. Ведь даже в элегантном возрасте им удается привлекать восторженные взгляды мужчин.