«Такие есть только у считанных счастливчиков»: Водянова рассекретила подарок жениха на ее 38-летие

Наталья Водянова рассекретила, какой подарок она получила от французского бизнесмена Антуана Арно на свой день рождения. К слову, 38-летие русская модель отпраздновала еще в феврале. И только спустя три месяца после торжества манекенщица решила похвастаться обновкой. Как выяснилось, жених именинницы порадовал ее «самыми желанными» кроссовками из ограниченной серии — Dior Air Jordan 1 Highs.

«Коллаборация Air Jordan и Dior… CoViD-19 поставил на паузу их выпуск!! Такие есть только у считанных счастливчиков», — уточнила Водянова, заверив, что свою пару кроссовок она получила в подарок на день рождения от жениха.

При этом модель подметила, что готова расстаться с этим дорогим для нее подарком. Наталья собирается разыграть кроссовки среди своих подписчиков. Для этого нужно пожертвовать пять долларов в пользу благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Все условия и линки Водянова привела на личной страничке микроблога, в комментариях к свежему посту. Кроме того, модель указала и размер кроссовок — 41.

Вместе с Антуаном Арно манекенщица воспитывает двоих младших детей: шестилетнего Максима и трехлетнего Романа. От предыдущего брака с британским аристократом Джастином Портманом Наталья Водянова родила троих наследников: первенца — сына Лукаса —ему восемнадцать лет, дочку Неву, ей четырнадцать лет, и Виктора, ему двенадцать лет.