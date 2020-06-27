«Мой день!»: Алсу в платье-футляре небесного цвета отпраздновала 37-летие

Алсу больше трех месяцев провела на карантине. За это время она еще больше сблизилась со своими дочками Сафиной и Микеллой, а также сыном Рафаэлем. Певица обычно любит гулять с подругами, но даже после завершения самоизоляции она решила поберечь себя и пока не выходит в свет.

Однако 27 июня артистке исполнилось 37 лет. Друзья поспешили поздравить ее со знаменательным событием. Одной из первых была Жанна Мартиросян, а потом к ней присоединились Филипп Киркоров и другие звезды.

По всей видимости, Алсу отметила день рождения в кругу родных. Она поделилась снимками, на которых предстала в праздничном наряде. Певица подчеркнула стройную фигуру платьем-футляром небесного цвета. Наряд с кожаным поясом оттенил легкий загар артистки. Она позировала среди букетов цветов, которые ей подарили.

«Мой день! Спасибо, что вы у меня есть! Желаю всем добра, счастья, гармонии и здоровья! Когда хорошо вам, хорошо и мне», — написала звезда.

Коллеги и друзья одарили Алсу комплиментами. Многие с трудом поверили, что певице больше 30 лет. «Цвети всегда и радуйся этому миру и близким!» — пожелала Катя Лель. «С днем рождения, дорогая, будь счастлива», — присоединилась Жасмин. А некоторые поклонники пришли в восторг от стильного наряда именинницы. «Красивая, нежная, цветочная», «Сочетание синего с розовым — вау«, «Какое шикарное платье», «Роскошно выглядите», «Стройная и счастливая», «Само очарование», — прокомментировали пост подписчики.