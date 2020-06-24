Семейный вечер: Алсу запечатлела дочку в широких джинсах и футболке в домашней обстановке

Певица Алсу почти три месяца соблюдала режим самоизоляции. Она коротала дни в особняке с супругом Яном Абрамовым и своими детьми: 13-летней Сафиной, 12-летней Микеллой и трехлетним Рафаэлем. Певица не только навела дома порядок, но и регулярно веселилась с наследницами, снимая с ними забавные ролики. Также девушка не могла устоять и обзавелась обновками к лету. Примечательно, что артистка решила обезопасить себя и продолжила соблюдать карантин даже после его отмены.

Похоже, что скучать Алсу некогда. Накануне она устроила семейный вечер. Певица заказала морские блюда и японские суши. В соцсети звезда похвасталась роскошным столом, на котором было много угощений. Сама артистка предстала в джинсах и белой лаконичной блузке.

Похоже, что с Алсу разделила трапезу Микелла. Девушка села за рояль и исполнила хит Адель All I ask. Дочка певицы тоже предпочла надеть широкие джинсы и простую белую футболку. Она распустила волосы и отказалась от макияжа. Пронзительный голос девушки тронул не только ее маму, но и многих пользователей Сети.

«То чувство, когда сердце замирает от переизбытка чувств и эмоций», — восхитилась Алсу.

Поклонники тоже признались, что едва сдержали слезы и дрожь от впечатлений. «Чудесная девочка, как и ее мама!», «Мурашки по коже…. Очень красиво», «Невероятный восторг», «Молодца. Песенка не для подростка правда», «Нереальная», «Какая музыка», «Талантливый и трудолюбивый ребенок, шикарная», «Крутая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в 2019 году Микелла стала участницей детского «Голоса». Она не только дошла до финала, но и победила. Однако финальное голосование вызвало много вопросов у зрителей. После проверки его признали фальсифицированным. В итоге победителями объявили всех финалистов проекта.