«Тренд на спортивный стиль»: Алсу и жена Мартиросяна выбрали одинаковые наряды

Алсу решила не покидать свой дом даже после самоизоляции. Пока певица опасается за свое здоровье. При этом за почти три минувших месяца она привыкла к жизни без поездок, концертов и светских раутов. Даже гардероб артистки стал выглядеть иначе. Если раньше она чаще отдавала предпочтение платьям, то теперь джинсы с высокой посадкой, рубашки оверсайз и спортивные костюмы стали главным атрибутом ее повседневной жизни.

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А в последнее время Алсу все чаще предстает в лаконичных спортивных костюмах. Она даже приобрела такие наряды для дочерей и маленького сына Рафаэля. На днях певица позировала в худи мятного цвета и брюках в тон. Также она примерила наряд в черном цвете и небесно-голубом. «Вам все к лицу», «Все идеально», «Везде разная», «Ваш стиль крутой», — стали писать подписчики.

А вскоре в таких же нарядах предстала и подруга артистки Жанна Мартиросян. Супруга знаменитого юмориста Гарика Мартиросяна много лет дружит с певицей. Они обычно гуляют по Москве и вместе посещают светские тусовки. Накануне Жанна поделилась снимками, на которых предстала в спортивных костюмах, как у Алсу.

«Тренд на спортивный стиль с каждым годом набирает обороты!» — заявила она.

Поклонники сразу заметили, что видели эти наряды.» У Алсу взяли поносить?«, «Это не те же костюмы, что у Алсу?», «Вы зачем с Алсу одинаковых костюмов то накупили?», «Не ваш стиль, не богато, простит», — стали комментировать пост подписчики.