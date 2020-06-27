«Обворожительная»: Киркоров поздравил Алсу с днем рождения совместным фото

Певица Алсу 27 июня отмечает свой день рождения. Любимице миллионов поклонников исполняется 37 лет. Первой в Сети поздравила звезду подруга Жанна Мартиросян. Она пошутила над возрастом Алсу, прибавив ей 10 лет, а также опубликовала общее танцевальное видео из TikTok.

Поздравить именинницу поспешили и другие звезды. Певец Филипп Киркоров тепло обратился к Алсу в своем Instagram, и опубликовал совместное фото с красавицей брюнеткой.

«Обворожительная Алсу, с днем рождения! Ты всегда как яркое, теплое лето — солнечная, желанная, жизнерадостная!» — написал артист.

Он пожелал певице энергии, любви поклонников, множества цветов и праздника души.

Напомним, Алсу сегодня редко выступает на сцене, и предпочитает посвящать себя воспитанию наследников. У звезды в браке с бизнесменом Яном Абрамовым трое детей. Старшей дочери Сафине в этом году исполнится 14 лет, средней Микелле – 12, а малыш Рафаэль вскоре отметит четвертый день рождения.