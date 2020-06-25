«Акцент для выхода в свет»: Юлия Меньшова дополнила приталенное платье сумкой ручной работы

Юлия Меньшова не скучала на карантине. Она провела время на даче со своим мужем Игорем Гординым. Телеведущая отдыхала на природе и демонстрировала убранство дома, где сама делала ремонт и продумывала каждую деталь. К слову, 50-летняя артистка любит продумывать и свои образы. Все чаще она носит яркие платья миди, шифоновые блузки, но не боится следовать трендам и носить широкие джинсы.

После самоизоляции все звезды постепенно возвращаются к обычной жизни. Меньшова также рада тому, что появилась возможность гулять и путешествовать. Так, на днях она добралась до Санкт-Петербурга. Там телеведущая побродила по городу в интересном летнем образе. Юлия позировала в приталенном платье-рубашке в пол пудрового оттенка. Лишь голубые кроссовки и необычная круглая сумка дополняли аутфит.

«Вот эту сумочку сделали наши. Круто же? Ручная работа. Мне так понравилась их неожиданная идея: перенести настолько известные, я бы даже сказала классические традиции на такой современный и актуальный женский аксессуар. Прямо отличная яркая деталь и акцент для выхода в свет, который брезжил в конце туннеля все эти долгие месяцы карантина», — высказалась звезда.

Поклонникам пришелся по вкусу наряд знаменитости. Они стали обсуждать ее образ. «Я, кстати, сразу внимание на сумочку обратила — хороший акцент», «Сумочку заценила так по-женски. Классная! — мелькнуло в голове», «Платье тоже классное!», «Какая красивая!!! И вы, и сумочка», «Классный образ, тоже люблю платья», — прокомментировали пост подписчики.